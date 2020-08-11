Акции "Обуви России" на Мосбирже выросли более чем на 25%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Акции ретейлера "Обувь России" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 24,5% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 42,95 рубля за акцию, свидетельствуют данные биржи на 10:25 мск.

При этом в 10:26 мск акции ускорили рост до 25,7%, а стоимость одной ценной бумаги в моменте достигала 43,35 рубля за штуку.

К 10:35 мск акции "Обуви России" торговались на уровне 40,95 рубля за штуку, что на 18,7% выше отметки закрытия предыдущей сессии.

Котировки ретейлера растут на фоне новостей о проведении дополнительного выпуска акций компании на сумму 2,8 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал "Обуви России" будет увеличен на 25%.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Главе компании Антону Титову принадлежит пакет в 50% акций, free float составляет 48%. В октябре 2017 года "Обувь России" привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже.