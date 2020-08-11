{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

Ущерб от взрыва в порту Бейрута предварительно оценивается в $3 млрд

Страховые компании сопоставляют убытки от взрыва в Бейруте с убытками от взрывов в порту Тяньцзинь в августе 2015 года
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрут в $3 млрд - примерно столько же, сколько от взрывов в порту Тяньцзинь в августе 2015 года, сообщает Splash.

На эту тему
2020 год оказался очень тяжелым для Ливана. А потом в порту Бейрута случился взрыв

Хотя взрыв в Бейруте во вторник на прошлой неделе был мощнее, чем в китайском порту пять лет назад, в Тяньцзине были уничтожены более дорогостоящие грузы, включая тысячи автомобилей. Сумма страховых претензий по итогам аварии в порту Тяньцзинь была до сегодняшнего дня самой крупной в истории страхования портов в условиях мирного времени.

Согласно последним данным, в Ливане погибло более 150 человек, многие пропали без вести. Губернатор Бейрута сообщил вчера, что многих жертв, не имевших связей с местными жителями, например, водителей или работавших в порту иностранцев, невозможно идентифицировать.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 10 августа на 3,1 млрд руб.
Читать полностью