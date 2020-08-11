Мишустин посетит ДВФО и обсудит вопросы ускоренного развития регионов округа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в Благовещенске совещание по вопросу социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ Михаил Мишустин в Благовещенске проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Участники совещания обсудят ход выполнения поручения президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В кабмине уточнили, что с докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов. В совещании также примут участие вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.