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Мишустин посетит ДВФО и обсудит вопросы ускоренного развития регионов округа

В Благовещенске премьер проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в Благовещенске совещание по вопросу социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ Михаил Мишустин в Благовещенске проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Участники совещания обсудят ход выполнения поручения президента Российской Федерации по ускоренному развитию Дальнего Востока, а также вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В кабмине уточнили, что с докладами выступят министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов. В совещании также примут участие вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры, все действующие губернаторы и врио глав субъектов ДФО.

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