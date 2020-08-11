Резидент "Сколково" запустил сервис для защиты предпринимателей от налоговых рисков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Компания "ЮР-ЛИ", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", запустила сервис на основе искусственного интеллекта, который позволит предпринимателям проверить налоговую отчетность и проанализировать налоговые риски. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "ЮР-ЛИ", резидент кластера информационных технологий "Сколково", запустила новый сервис, позволяющий предпринимателям проверить налоговую отчетность на ошибки, расхождения и неумышленные незаконные схемы. Юридическая система UR-LI с помощью искусственного интеллекта анализирует налоговые риски и помогает обратить внимание на нарушения до того, как компания станет объектом повышенного внимания Федеральной налоговой службы (ФНС)", - говорится в сообщении.

Онлайн-платформа UR-LI проводит анализ тех же факторов, что и автоматизированная система контроля возмещения НДС (АСК НДС-2), которую использует ФНС для выявления схем уклонения от уплаты налогов. Также новая система проверяет отчетность по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и другим сборам. В результате формируется отчет с указанием вероятности назначения камеральной или выездной проверки, а также наличия признаков незаконного дробления бизнеса.

В основе работы платформы лежит уникальный запатентованный программный алгоритм, анализирующий 16 типов данных, среди которых система налогообложения, оборот компании, объем активов, расходы компании, объем налоговых отчислений, проверка компаний по ИНН "вокруг" проверяемой компании, численность сотрудников, обороты по каждой сделке, надежность компании, участвующей в конкретной сделке, вероятность повышенного внимания со стороны налоговых органов и т.д.

В настоящий момент доступ к сервису предоставляется бесплатно. Но впоследствии планируется платная подписка. По словам старшего проектного менеджера Кластера информационных технологий "Сколково" Ирины Оя, проекты по созданию и развитию информационных систем интеллектуального анализа и управления с применением технологий искусственного интеллекта, способствующие повышению эффективности процессов, - одно из приоритетных направлений, которое поддерживает фонд.

"Компания "ЮР-ЛИ" предлагает решение, позволяющее предпринимателям вовремя получить важную информацию по налоговым нарушениям. Это как никогда актуально в сегодняшних условиях, когда поддержка деятельности малого и среднего бизнеса является важным фактором развития российской экономики", - цитирует менеджера пресс-служба.