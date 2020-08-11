На Минском электротехническом заводе опровергли информацию о забастовке

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Минского электротехнического завода Александр Радевич опроверг слухи о забастовке на предприятии и сообщил, что производство не останавливалось.

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"Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме", - приводит его слова агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Руководитель предприятия назвал информацию о якобы проходящей на нем забастовке "фейком и вбросом".

Накануне в белорусских оппозиционных СМИ и телеграм-каналах уже появлялись сообщения о якобы массовых забастовках на белорусских предприятиях, в частности на Белорусском автомобильном заводе ("Белаз"), Минском тракторном заводе (МТЗ), Минском автомобильном заводе (МАЗ), которые в итоге были опровергнуты..