В СФ предлагают освободить от НДФЛ премии для победителей всероссийских школьных олимпиад

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину для получения отзыва законопроект об освобождении от НДФЛ премий для победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Победителям и призерам заключительного этапа олимпиады в регионах могут устанавливаться премии. Размер таких премий различен в зависимости от региона (с 2016 года отменили федеральные премии). При этом такие премии облагаются НДФЛ - 13%", - говорится в пояснительной записке.

"Законопроектом предлагается включить такие премии в перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Такие премии выплачиваются за достижения школьников, а значит несовершеннолетних детей, труд которых в образовании выражается в демонстрации знаний и умений, соответствующих мировому уровню. Победители и призеры олимпиады являются гордостью РФ не меньше, чем спортсмены или победители международных олимпиад (премии и призы в денежной форме которых не облагаются НДФЛ)", - уточняется в законопроекте.

По словам Кутепова, в настоящее время школьникам вне крупных городов труднее выйти на заключительный этап олимпиад и сложнее готовиться к этому этапу в виду необходимости решения организационных и кадровых вопросов в регионах. "Динамика участия в заключительном этапе демонстрирует большое участие детей из крупных городов. Отчасти это обусловлено и выплачиваемым вознаграждением. Так, например, из общего количества призеров заключительного этапа олимпиады в 2020 году (1 598 человек) представители Москвы составляют 34%, Санкт-Петербурга - 9%, Татарстана и Московской области - по 5%, Челябинской области - 2%. В первую десятку входят Удмуртская Республика, Краснодарский край, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская области, Республика Башкортостан", - подчеркивает сенатор.

Он добавил, что реализация законопроекта также будет являться дополнительным стимулом в развитии олимпиадного движения школьников и стремления их дойти до заключительного (всероссийского) этапа олимпиады. Как уточняют в пояснительной записке, школьная олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.