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Пандемия COVID-19
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Акции АФК "Система" растут на 5,9% на новостях о выпуске вакцины против COVID-19

В пике роста в 11:52 мск стоимость акций компании прибавляла 5,9% и в моменте достигала 21,299 руб. за штуку

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/.  Акции АФК "Система" на Мосбирже растут на 5,7% на новостях о производстве вакцины.

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При этом в пике роста в 11:52 мск стоимость акций компании прибавляла 5,9% и в моменте достигала 21,299 руб. за штуку.

По состоянию на 12:10 мск котировки компании замедлили рост до 4,7%, бумаги торговались на уровне 21,05 руб. за штуку.

Котировки АФК "Система" растут после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что одной из площадок, на которой будет производиться вакцина от коронавирусной инфекции, станет компания "Биннофарм" (74% уставного капитала принадлежит АФК "Система" - прим. ТАСС).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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