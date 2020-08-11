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Путин: на развитие высокотехнологичной медпомощи нужно выделить еще 15 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что с учетом расходов на лекарства для льготников и лечения онкозаболеваний потребность в дополнительном финансировании здравоохранения будет еще больше

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на развитие высокотехнологичной медицинской помощи понадобится выделить около 15 млрд рублей. Такие данные он привел во вторник на совещании с членами правительства.

"Речь должна идти и о высокотехнологичной [медицинской] помощи, стоить это будет, по предварительным расчетам, около 15 млрд рублей", - отметил глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, в свою очередь, что с учетом расходов на лекарства для льготников и лечения онкозаболеваний потребность в дополнительном финансировании здравоохранения будет еще больше.

"Посчитайте все и представьте предложения", - поручил ей Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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