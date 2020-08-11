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Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом в ходе онлайн-совещания президента с членами правительства сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнерами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайШвейцарияОверчук, Алексей Логвинович
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