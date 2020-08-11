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Мишустин: на горячее питание для школьников нужно будет выделить еще 39 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выделения еще 39 млрд рублей, чтобы обеспечить школьников горячим питанием.

"Предложенные мероприятия [по обеспечению школьников горячим питанием], конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, на три года это около 39 млрд рублей, и хотя эти средства являются софинансированием указанной программы, их объем в ней определяющий", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "В среднем это около 80% каждого региона на программу, исходя из уровня его бюджетной обеспеченности", - добавил премьер. 

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