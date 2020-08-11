Опрос: большинство пассажиров недовольны туалетами на вокзалах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Основная проблема российских вокзалов, по мнению пассажиров, это состояние туалетных комнат. При этом жители РФ довольны привокзальными площадями и навигацией. Это следует из результатов опроса, проведенного Общероссийским объединением пассажиров совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, которые представлены в ходе конференции "Рейтинг лучших. Россияне рассказали, какими должны быть вокзалы".

В опросе приняли участие 1537 жителей России более чем в 100 городах. Респонденты представлены по всех возрастных категориях.

30% пассажиров отметили, что туалетные комнаты отсутствуют вообще, 44% довольны их состоянием, 40% - недовольны. При этом 56,2% респондентов отметили, что туалетные комнаты недоступны для людей с ограниченными возможностями. В результате туалеты стали основной причиной недовольства пассажиров при использовании вокзалов.

Привокзальные территории, напротив, респонденты отметили как основной плюс. Вслед за ними в рейтинге положительных аспектов идут удобство входа на вокзалы и понятная навигация. Опрос также выявил, что пассажиры меньше всего хотят видеть на вокзалах салоны красоты, фитнес, бары и магазины одежды.

Предложения по улучшению вокзалов

Общероссийское объединение пассажиров совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства предложили несколько решений, которые смогут сделать вокзальные территории более комфортными. Например, по их мнению, необходимо установить автоматические камеры хранения не первых этажах для чемоданов различного размера, организовать залы ожидания с мягкими креслами и возможностью зарядки мобильных устройств. Кроме того, предлагается создать капсульные отели на территории вокзалов и благоустроить привокзальные площади - установить лавочки и посадить больше деревьев. Экологичности вокзалов вообще уделено большое внимание - вокзал, по мнению, организаторов опроса, должен стать "территорией зелени и цветов", а также должен быть обеспечен раздельный сбор мусора.