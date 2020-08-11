Власти КБР ожидают увеличение турпотока до 1 млн человек к 2025 году

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарии (КБР) должен достичь 1 млн человек в 2025 году, а вклад туротрасли в валовой региональный продукт (ВРП) составить 5-7%. Такие задачи перед отраслью поставил председатель правительства региона Алий Мусуков во время заседания коллегии министерства курортов и туризма республики во вторник.

"Мы исходим из того, что [в 2020 году] не более чем на 20-25% будет отставание от прошлого года с учетом, что в следующем году [показатели] должны вырасти по сравнению с 2020 годом на 40%. А в среднесрочном периоде целевые показатели у нас [следующие]: к 2025 году должно быть минимум 1 млн туристов, и минимум 5% доли в ВРП должно формироваться именно туристической отраслью", - сказал Мусуков.

Он подчеркнул, что туристическая отрасль в КБР остается одной из самых приоритетных, и региональные власти возлагают на нее "большие надежды в части занятости населения, увеличения его доли в ВРП и в части поступлений от отрасли в бюджет". "Чтобы достичь этого, мы должны наращивать мощности, инфраструктуру, места размещения, места питания, найти новые виды развлечений", - добавил он. По данным Минкурортов региона, с начала года в КБР отдохнули 144 тыс. человек, что в два раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сокращение турпотока обусловлено ограничениями, введенными на территории КБР в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, деятельность объектов курортно-рекреационного и туристского комплекса республики была приостановлена с 28 марта до середины июля.

"Мы до конца текущего года должны как можно больше минимизировать потери по турпотоку. Сейчас уже разрешили в полном объеме и без ограничений работать всем туристическим объектам, как инфраструктурным, так и местам размещения, питания. Нам надо сделать так, чтобы спад был как можно меньше, а он будет, потому что были месяцы, когда туристические объекты не работали в полном объеме, возместить это до конца года невозможно, да и мощности не позволят, даже если будет много желающих приехать", - добавил глава регионального правительства.

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2019 году посетили 602 тыс. человек, из-за пандемии в первом полугодии 2020 года турпоток в КБР снизился на 50%. Однако власти считают, что, если не будет новых потрясений в виде второй волны коронавируса или природных катаклизмов, к концу года республика, возможно, сможет выйти на прошлогодние показатели.