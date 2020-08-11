Доля субъектов МСП в российском бизнесе в августе снизилась на 1%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем количестве предпринимателей в России на 10 августа текущего года снизилась менее чем на 1% к уровню прошлого года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Федеральной налоговой службе (ФНС) по итогам обновления реестра субъектов МСП.

"Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по-прежнему выше, чем в 2016-2018 годах. По состоянию на 10 августа 2020 года эта цифра составляет 73,4%. По сравнению с показателями прошлого года (74,1%) снижение составило менее 1%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, и снижение деловой активности", - сказали в ФНС.

По данным службы, на 10 августа количество субъектов в реестре МСП составляет 5,6 млн, из них 2,3 млн юридических лиц и 3,3 млн индивидуальных предпринимателей. За год количество МСП уменьшилось на 246 тыс. (131 тыс. юрлиц и 115 тыс. индивидуальных предпринимателей). В 2019 году снижение составило 231 тыс., что сопоставимо с результатами этого года, уточнили в ФНС.