Путин прокомментировал инициативу об изменении условий налогового соглашения с Кипром

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Россия может в одностороннем порядке прекратить соглашения об избежании двойного налогообложения, если не найдет понимания у партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Алексея Оверчука о внесении изменений в соглашение в этой сфере с Кипром.

"С остальными партнерами эту работу надо продолжить, подходить к этому по-партнерски, своевременно информировать коллег, сделать предложения, которые будут понятны всем, будут корректными. А если мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, то тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать", - заявил Путин.

Он отметил, что Россия в соответствии с международным правом и самими этими соглашениями об избежании двойного налогообложения, имеет право на односторонний выход. "Надо, чтобы коллеги знали об этом. Надеюсь, работа будет построена корректно и должным образом, с необходимым нам конечным результатом", - добавил глава государства.

Путин напомнил, что поручал кабмину поработать с иностранными партнерами над изменением соглашений об избежании двойного налогообложения. Президент пояснил, что речь идет о ситуациях, когда "какие-то средства, скажем, в виде дивидендов, выводятся за границу, и в РФ они вообще не облагаются, облагаются за границей, а там налог в некоторых странах 2%". С учетом того, что в России НДФЛ составляет 13%, то такое положение дел "на самом деле стимулирует вывод капиталов за границу", добавил он.

"Поэтому мы договорились, что мы с нашими партнерами проведем работу по изменению соответствующих соглашений. Внутри страны эти доходы, прежде всего, лиц, занимающихся крупным бизнесом, должны облагаться справедливым налогом. Либо, если кто-то полагает, что это не очень интересно, это должно стимулировать к тому, чтобы не выплачивать дивиденды, а вкладывать в развитие", - сказал Путин.

Говоря о пересмотре соглашения с Кипром, глава государства отметил, что руководство этой страны с пониманием отнеслось к предложению Москвы. По словам Путина, единственное, что вызывало беспокойство, "чтобы эти [денежные] потоки не ушли куда-то в другое место". "Но мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать на другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас и либо облагались справедливым налогом, либо вкладывались к развитие", - указал он.

Соглашение с Кипром

Кипр согласился на условия РФ по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%, сообщил Минфин России в понедельник. Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Кипром вступит в силу с 2021 года.

Россия предложит Нидерландам те же условия по пересмотру налогового соглашения, что и Кипру, сообщил также Минфин России. В министерстве отметили, что планируют в ближайший месяц завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на предложенных Кипру условиях.