МЭР предлагает увеличить финансирование четырех регионов СКФО по госпрограмме в 2020 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает увеличить финансирование Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на 2020 год. Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, в то же время министерство предлагает уменьшить в этом году объем выделяемых средств для Ставропольского края, Ингушетии и Карачаево-Черкессии.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что министерство разработало проект изменений в государственную программу развития СКФО, в которой предлагает скорректировать целевые показатели, в том числе в связи с пандемией коронавируса.

"Объемы бюджетных ассигнований программы <…> на 2020 год - 13 млрд 647 млн 439,5 тыс. рублей", - говорится в проекте постановления правительства. В действующей редакции суммарный объем финансирования всех подпрограмм составляет 14 млрд 133 млн 602,1 тыс. рублей.

Согласно представленному проекту документа, в 2020 году предлагается увеличить финансирование четырех регионов и уменьшить - трех. В частности, на текущий год может быть уменьшено финансирование Ставропольского края с 500 млн рублей до 450 млн 276 тыс. рублей, а также Карачаево-Черкессии - с предполагаемых 500 млн рублей до нуля. Предполагается сократить финансирование и для Ингушетии: с 500 млн рублей до 93 млн 592,7 тыс. рублей на 2020 год.

При этом, согласно проекту, министерство экономического развития предлагает увеличить на 2020 год финансирование Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. В Северной Осетии с 635 млн 140 тыс. рублей до 990 млн 336 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии - с 500 млн рублей до 653 млн 693,5 тыс. рублей, в Дагестане - с 741 млн 600 тыс. рублей до 826 млн 171,8 тыс. рублей, а Чечне - с 885 млн рублей до 1 млрд 485 млн рублей.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.