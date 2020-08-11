Производство вакцины от коронавируса начнется после подтверждения стабильности технологии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фармацевтические компании "Р-Фарм" и "Генериум" также начнут выпускать вакцину от коронавируса и будут включены в регистрационное удостоверение после подтверждения стабильности технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Договоренность с "Р-Фарм" и "Генериумом" в силе, сейчас на этих площадках идет отработка технологий. Площадки будут включены в регистрационное удостоверение по мере подтверждения стабильности технологии. После этого на них начнется промышленное производство вакцины", - сказали в министерстве.

Ранее во вторник Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, в виде раствора для инъекций. Производителями значатся АО "Биннофарм" и центр имени Гамалеи. В гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года.