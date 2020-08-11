Глава Минкоммерции КНР указал на важную роль иностранных инвесторов в развитии Хайнаня

ХАЙКОУ, 11 августа. /ТАСС/. Иностранные инвесторы играют важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что китайские власти намерены создавать для них комфортные условия.

"Необходимо последовательно реализовывать проект по формированию на Хайнане порта свободной торговли, создавать прозрачную и равноправную атмосферу для бизнеса, чтобы иностранные инвесторы могли там спокойно и без опасений развиваться", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил министр, правительство КНР стремится постоянно наращивать инвестиционный потенциал региона и увеличивать масштабы сосредоточенного там капитала путем снятия ограничений и устранения барьеров для зарубежных компаний. "Нужно больше экспериментировать", - подчеркнул Чжун Шань.

Он отметил, что пандемия стала шоком для китайской экономики, которая в первом полугодии столкнулась с большими вызовами. "Впрочем, благодаря объединенным усилиям руководства и всех подчиненных структур результаты развития оказались лучше, чем мы ожидали. Это касается как внешней торговли, так и иностранных инвестиций, потребления", - подытожил глава ведомства.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.