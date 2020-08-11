В Лиге здоровья призвали больше просвещать россиян о маркировке лекарств

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия призвал уделять больше внимания просвещению россиян о маркировке лекарств, которая позволяет проверять легальность товаров. С таким заявлением академик выступил во вторник в ходе Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

"Надо на эту тему больше говорить, чтобы население знало об этом, пока люди сами не осознают, <…> и это касается многих вопросов, не только того, о чем вы говорите [маркировке лекрств]", - сказал Бокерия после презентации системы прослеживания и мобильного приложения "Честный знак" для проверки потребителями легальности и качества лекарственных препаратов.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, для остальных категорий лекарств - с июля текущего года.