Банк России выпускает памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металлов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России 12 августа 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из серебра "500-летие возведения Тульского кремля", и из недрагоценного металла "Памятная монета, посвященная Курильской десантной операции", говорится в сообщении регулятора.

На лицевой стороне монеты из серебра расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации и нанесены надписи: "Российская Федерация", "Банк России", а также указание номинала монеты, даты выпуска, обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Отмечается, что на серебряной монете номиналом в 3 рубля, тираж которой составит 3 тыс. штук, с обратной стороны расположено рельефное изображение Тульского кремля на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города, вверху слева - рельефное изображение герба города Тулы, а также имеются надписи, вверху по окружности: "Тульский кремль", внизу справа в две строки: "500 лет".

Памятную монету из недрагоценного металла, посвященную Курильской десантной операции, будет выпущена тиражом 2 млн штук. Обозначение номинала в "5 рублей", надпись "Банк России" и дату выпуска, поместили на лицевую часть монеты. На оборотной стороне этой монеты изображен "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов в 1945 г.", а по окружности имеются надписи: "Курильская десантная операция" и "1945 г."

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.