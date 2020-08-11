Маас осудил США за введение санкций против "Северного потока - 2"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. США следуют по ложному пути, вводя санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", поскольку это вредит интересам Евросоюза. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Для нас, для правительства Германии трансатлантические связи не только в настоящий момент, но уже на протяжении многих лет имеют выдающееся значение. И не только для нас, но и для Европы вообще. Они глубже, чем какая-то политическая конъюнктура, - сказал Маас. - Тем не менее мы должны констатировать, что санкции между партнерами - это действительно неверный и ложный путь. В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители".

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику ЕС. "На уровне Евросоюза мы тоже обсуждаем эту тему, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право, - добавил он. - Мы об этом будем говорить с нашими партнерами. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США [Майклом Помпео] я эту нашу позицию очень четко озвучил".

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта.