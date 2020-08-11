Завод АФК "Система" будет производить в год до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фармацевтический завод в Зеленограде АФК "Система" "Биннофарм" будет производить до 1,5 млн доз вакцины в год для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

"Мощности завода "Биннофарм" позволяют на настоящий момент производить около 1,5 млн доз вакцины в год", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что массовое производство вакцины планируется запустить к концу текущего года, а первые партии вакцины уже готовы для отправки в российские регионы. "В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска", - приводит пресс-служба слова президента АФК "Система" Владимира Чирахова.

В АФК "Система" ТАСС уточнили, что "Биннофарм" будет маркировать выпускаемую им вакцину цифровым кодом Data Matrix. "Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медицинского учреждения", - сказал собеседник агентства.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По данным РФПИ, Россия уже получила запросы от 20 стран на 1 млрд доз вакцины.