МЭР предлагает снизить цели по инвестициям в проекты по госпрограмме СКФО более чем на 7%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает снизить предполагаемый объем инвестиций, направленных на реализацию инвестиционных проектов госпрограммы по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с 49,7 млрд до 46,1 млрд рублей. Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов документа, общий объем бюджетного финансирования при этом не меняется.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что министерство разработало проект изменений в государственную программу развития СКФО, в которой предлагает скорректировать целевые показатели, в том числе в связи с пандемией коронавируса.

"Ожидаемые результаты реализации программы - достижение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов программы по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2020 году до 6 млрд 968,98 млн рублей и его суммарное увеличение в 2025 году до 46 млрд 13,54 млн рублей", - говорится в проекте постановления правительства. В действующей редакции указанный показатель должен составить в 2020 году 10 млрд 718,2 млн рублей, а его суммарное увеличение в 2025 году - 49 млрд 762,76 млн рублей.

Кроме того, предполагается изменить ожидаемый показатель по достижению количества созданных рабочих мест в ходе реализации мероприятий госпрограммы: снизить его в 2020 году с 1 659 до 920 рабочих мест, а суммарное увеличение в 2025 году должно будет составить 9 779 вместо запланированных ранее 10 518.

При этом, согласно проекту документа, общий объем государственного финансирования на 2013-2025 годы не меняется по сравнению с действующей редакцией и составляет более 175,2 млрд рублей.

Инвестиции в туризм

Также Минэкономразвития предлагает скорректировать показатель по суммарному количеству отдыхающих, которые, как ожидается, посетят курорты Северного Кавказа. "Достижение суммарного количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2020 году до 2 млн 651 тыс. 018 человек и его увеличение в 2025 году до 8 млн 916 тыс. 089 человек", - говорится в проекте. В настоящий редакции предполагается, что в 2020 году кавказские курорты посетят 3 млн 243 тыс. 528 человек, а к 2025 суммарно число отдыхающих увеличится до 9 млн 508 тыс. 599.

При этом министерство ожидает, что к 2025 году почти на 13% возможно будет увеличение объема вложений, направленных на создание инвестиционных объектов туристического кластера СКФО. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ["Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"] - достижение суммарного объема вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2020 году до 4 млрд 919,7 млн рублей и его увеличение в 2025 году до 16 млрд 794,4 млн рублей", - говорится в проекте документа. В соответствии с действующей редакцией госпрограммы эти показатели составляют: 2 млрд 998,5 млн рублей в 2020 году и увеличение в 2025 году до 14 млрд 873,2 млн рублей.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.