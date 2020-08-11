Справороссы внесли в Думу законопроект о компенсации 70% заработка уволенным в период ЧС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о компенсации не менее 70% заработка уволенным в связи с введением режима повышенной готовности или ЧС. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

"Размер финансовой помощи составляет не менее 70% среднемесячного заработка работника, но не может превышать уровень средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, где был трудоустроен работник. Финансовая помощь оказывается гражданину на период не более 12 месяцев", - говорится в тексте инициативы.

Согласно законопроекту, средства для выплаты компенсаций будут выделяться из федерального бюджета, а порядок оказания такой помощи - определяться правительством РФ. При этом уточняется, что действие документа распространяется только на граждан, уволенных "в период действия режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части по причинам, связанным с последствиями действия режима повышенной готовности или ЧС".

"Настоящий законопроект позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня социального неравенства в период режима повышенной готовности", - считают авторы инициативы.

Правительство против

Кабмин не поддержал проект, сославшись на несоответствие предлагаемых норм предмету регулирования закона "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", к которому и предлагаются поправки. "Принятие законопроекта может привести к ситуации, при которой уволенный работник будет получать денежные средства за один и тот же период времени из двух источников: от работодателя (сохраненный средний месячный заработок) и из федерального бюджета (финансовая помощь, пособие по безработице)", - указывается в заключении правительственной комиссии.

Кроме того, в кабмине обратили внимание на нарушение положений Бюджетного кодекса при для внесения законопроектов, требующих дополнительных расходов федерального бюджета. "Законопроектом не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований", - отметили в правительстве. Согласно сложившейся практике, законопроекты, получившие отрицательное заключение кабмина, как правило, отклоняются Госдумой.

В период эпидемии нового коронавируса режим повышенной готовности был введен во всех 85 регионах России. Несмотря на множество послаблений для бизнеса и граждан, он действует до сих пор.