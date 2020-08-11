ЦБ одобрил шесть проектов "регуляторной песочницы"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ЦБ одобрил шесть проектов в рамках специальных регуляторных режимов, известных как "цифровая песочница", которые могут быть реализованы. Об этом сообщил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин на онлайн-конференции "Станут ли "цифровые песочницы" фундаментом для цифровой трансформации России".

"На данном этапе у нас больше 60 заявок, которые поступили в "песочницу", 11 проектов уже прошли пилотирование, 6 проектов были одобрены, по 5 у нас уже приняты основания", - сказал он.

Зимин пояснил, что ЦБ запустил "регуляторную песочницу" в 2018 году. Это тестовая площадка, где нет реальных клиентов и операций, в ней проходит опробация прототипа, совместно с госорганами и бизнес-сообществом оцениваются все риски. После того, как проект проходит тестирование и пилотирование, ЦБ либо одобряет его и готовит правовое регулирование, либо не одобряет по причинам, связанным с рисками как с точки зрения экономики, так и операционной надежности, информационной безопасности.

Он отметил, что приходящие в ЦБ проекты в основном сконцентрированы на цифровых правах, технологии распределенных реестров, маркетплейсах, биометрических технологиях, аналитике данных.

Основными инициаторами проектов являются как большие технологические компании, так и финтех-стартапы. "Мы смотрим на то, какое в первую очередь влияние окажет тот или иной сервис на рынок. Есть ли правовые риски и правовые барьеры для его внедрения, и совместно с госорганами и бизнес-сообществом определяем критерии, по которым эти проекты могут быть реализованы", - сказал он.

Закон о "цифровых песочницах"

Принятие закона о "цифровых песочницах", по мнению представителя ЦБ, будет являться дополнительным инструментом для компаний, которые хотят проводить пилотирование сервисов в финансовом секторе, это дополнительная возможность, которая позволит им на реальных клиентах в ограниченной среде посмотреть, насколько сервис будет востребованным. Регулятор очень заинтересован в принятии этого закона, потому что финансовый сектор - один из самых технологичных и быстроразвивающихся, отметил директор департамента финансовых технологий Банка России.

В свою очередь заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов в ходе онлайн-конференции подчеркнул, что данный закон не предусматривает нарушения прав граждан, в том числе вмешательства в частную жизнь.

Президент РФ Владимир Путин 10 июня рекомендовал Госдуме обеспечить совместно с правительством принятие федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", чтобы максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. Этот законопроект известен также как закон о "цифровых песочницах". Госдума приняла закон 22 июля, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Приоритетными направлениями "песочниц" были выбраны медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, архитектура и строительство, промышленность, а также государственные услуги.