Доходы бюджета Тверской области в период пандемии выросли более чем на 15%

ТАСС, 11 августа. Около 34,1 млрд рублей поступило в бюджет Тверской области за первые шесть месяцев 2020 года, рост поступлений в условиях ряда ограничений в экономике из-за пандемии коронавируса составил более 15% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом во вторник на заседании областного правительства сообщил губернатор Игорь Руденя.

"Несмотря на ограничения в работе экономики и социальной сферы в связи с коронавирусом, за первые шесть месяцев 2020 года мы сохранили тенденцию по увеличению доходов областного бюджета. В первом полугодии доходы составили 34 миллиарда 109 миллионов рублей - это более чем на 15% превышает показатели аналогичного периода 2019 года", - приводит пресс-служба слова Рудени.

В пресс-службе областного правительства ТАСС пояснили, что 34,1 млрд рублей, это сумма поступлений с учетом федеральных субвенций и субсидий, собственные же налоговые и неналоговые доходы в первом полугодии составили 24,3 млрд рублей, расходы - 28,8 млрд рублей. Большая их часть связана со строительством учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов газификации, переселением граждан из аварийного жилья, ремонтом дорог и благоустройством городов. "Отдельным направлением расходов в первом полугодии стало предотвращение распространения в регионе коронавирусной инфекции. Более 2,6 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты медикам, соцработникам, закупку оборудования, поддержку бизнеса, жителей области", - отметили в пресс-службе, добавив, что еще более 3,2 млрд рублей направлено на софинансирование национальных проектов.

Общий объем доходов бюджета Тверской области в 2020 году с учетом изменений, внесенных законодательным собранием региона в мае, планируется на уровне 78,02 млрд рублей, объем расходов ожидается в сумме свыше 81,7 млрд рублей, дефицит - 3,67 млрд рублей.

На поддержку секторов экономики Тверской области в период пандемии коронавируса было направлено свыше 7,1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Был разработан перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сформирован региональный пакет мер в соответствии с аналогичным федеральным планом первоочередных мероприятий. Эти меры позволили добиться повышения основных показателей региональной экономики. Так, в мае 2020 года в промышленности зафиксирован рост объемов производства на 1,6%, в обрабатывающих производствах - на 2,6%. Позитивная тенденция была отмечена и в июне, если в мае индекс промпроизводства был равен 92,5%, в июне он достиг уже 93,7%.