В программе кешбэка за туры по России участвуют 50 ставропольских компаний

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Ставропольский край лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по количеству организаций-участников программы возврата части средств при покупке туров по России, в программу вошли 50 компаний региона. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

"В программе Ростуризма по частичной компенсации средств за покупку туров по России принимает участие 50 организаций Ставрополья. Это санаторно-курортные учреждения, гостиницы и туристские организации. Таким образом, Ставропольский край вышел в лидеры в СКФО по количеству организаций-участников программы господдержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к приему отдыхающих. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты здоровья гостей и жителей региона в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

По данным Минтуризма края, на начало августа 2020 года из 124 санаториев Ставрополья открылись 109 санаториев, они приняли на лечение и отдых более 21 тыс. человек. На август 2020 года в санаториях забронировано более 21 тыс. путевок.

Реализация программы по возврату денежных средств за путешествия по России начнется в ночь на 21 августа 2020 года и продлится неделю. Программа призвана стимулировать путешествия по России. По оценке НИУ ВШЭ, ее запуск позволит привлечь турбизнесу более 100 млрд рублей. Приобрести туры или забронировать проживание в рамках программы можно будет в течение недели, но поездка при этом может быть совершена до конца 2020 года.

Оплатить поездку можно будет только через интернет и исключительно картой "Мир", на нее же и вернется кешбэк в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. На финансирование этой программы государством было выделено 15 млрд руб. Подробности программы и информация о ее участниках будут опубликованы на портале мирпутешествий.рф.