Акции АФК "Система" выросли на 13,2% на новостях о выпуске вакцины против коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" ускорили рост в ходе торгов на Московской бирже, достигая в пике отметки в 22,761 руб., что почти на 13,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи.

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По состоянию на 15:20 мск, котировки компании замедлили рост до 9,1%, бумаги торговались на уровне 21,945 руб. за штуку.

Котировки АФК "Система" растут после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что одной из площадок, на которой будет производиться вакцина от коронавирусной инфекции, станет компания "Биннофарм" (74% уставного капитала принадлежит АФК "Система").