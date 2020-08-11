Bentley отзывает в России 19 автомобилей модели Bentayga

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" - официальный представитель Bentley в России - отзывает 19 автомобилей Bentley Bentayga. Речь идет об автомобилях, реализованных в период с 2018 года по 2020 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: крепление ремня безопасности третьего ряда сидений может не выдержать расчетную нагрузку. Существует небольшой риск, что в случае дорожно-транспортного происшествия проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова", - пояснили в ведомстве.

На автомобилях, подпадающих под программу отзыва, установленный винт длиной 26 мм будет заменен новым винтом длиной 40 мм, указали в Росстандарте.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.