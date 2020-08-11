ЦБ РФ не обсуждает изменение цели по инфляции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Банк России не обсуждает изменение цели по инфляции, которая сейчас составляет 4%, сообщил в интервью Bloomberg глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Изменение цели по инфляции Банком России не обсуждается. С момента введения режима таргетирования инфляции прошло менее шести лет, из которых только три с половиной года мы находимся вблизи цели по инфляции. Это слишком короткий срок, чтобы уточнять цель", - сказал он.

Тремасов отметил, что рынок должен убедиться в состоятельности регулятора контролировать инфляцию на заданной цели на протяжении длительного периода, тогда и дальнейшие действия ЦБ будут вызывать большее доверие.

"Если говорить о годовой инфляции, то на ее уровень и динамику сейчас сильное влияние оказывает эффект базы расчета. Во втором полугодии годовая инфляция будет повышаться с 3,2% в июне до 3,7-4,2% по итогам 2020 года", - считает он.