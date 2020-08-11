Технопарк для поддержки инновационных стартапов откроют в ОЭЗ в Дзержинске

ТАСС, 11 августа. Технопарк планируется создать на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Здесь появится инфраструктура для реализации инновационных стартапов на стыке химии, экологии и IT, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"На территории особой экономической зоны по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина планируется создать "Технопарк H2O". Цель проекта - привлечение стартапов в разработку инновационных технико-внедренческих решений на стыке химии, экологии и IT-отрасли. Ожидается, что его инфраструктура будет включать лабораторный комплекс химической и экологической направленности, офисные помещения, коворкинг, конференц-залы", - отмечается в сообщении.

Проект планируется реализовать за счет внебюджетных средств, их привлечением займется Корпорация развития Нижегородской области. Резиденты технопарка смогут воспользоваться теми же льготами, что и резиденты ОЭЗ: это налоговая ставка на прибыль в 2% первые пять лет (5% - в следующие пять лет, 14,5% - в дальнейшем), нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог

Первая в Нижегородской области особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин" создана в мае 2020 года в городе Дзержинске. Она действует на территории промышленного предприятия "ДПО "Пластик", ее площадь составляет более 72 га. Одним из приоритетных направлений деятельности резидентов ОЭЗ станут химия и фармация, так как Дзержинск является одним из крупнейших в России центров химической промышленности. Власти региона рассчитывают привлечь на территорию ОЭЗ к 2033 году не менее 15 резидентов с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей, что позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест.