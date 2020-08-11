АСИ опубликовало методическое руководство по строительству в заповедниках и нацпарках

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) создало методическую разработку по проектированию и строительству инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщает во вторник агентство.

"АСИ при поддержке Минприроды России создало руководство по проектированию объектов инфраструктуры на ООПТ. Эту книгу с интересом прочтут руководители ООПТ, представители органов власти в сфере экологии и природных ресурсов, экономики и туризма, инвесторы и предприниматели, строители, архитекторы, эксперты по развитию территорий", - говорится в сообщении.

В книге с помощью московской строительной компании "Фанталис", специализирующейся на проектно-строительных работах, обобщен зарубежный и российский опыт, знания и подходы в рамках нормативно-правового поля. Руководство доступно для скачивания.

"Отсутствие типовых экологически безопасных объектов туристской инфраструктуры и стандартов их возведения является серьезным барьером для устойчивого развития этих территорий и привлечения инвестиций. Созданный каталог является начальной базой, которая будет расширяться и пополняться для того, чтобы было больше готовых решений для развития природных территорий", - отметила заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова.

В руководстве можно найти подробные описания типов, видов, характеристик; схемы планов, используемые материалы, конструктивные и инженерные особенности. Пользователь сможет ознакомиться с "Методикой расчета капитальных затрат" и "Методикой расчета предварительной финансовой модели", где представлены бизнес-модели.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма являются целями национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных - тигров, леопардов, барсов, зубров, сайгаков, лошадей Пржевальского, горных баранов аргали, антилоп дзерен, белых медведей, стерхов.