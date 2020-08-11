Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

ТАСС, 11 августа. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes. Соответствующий список опубликован во вторник на сайте издания.

За 12 месяцев 48-летний Джонсон заработал $87,5 млн, что, однако, на $1,9 млн меньше, чем год назад. Как отмечает журнал, только за съемки в сериале "Красное уведомление" (Red Notice, 2020 год), который выйдет на стриминговом сервисе Netflix осенью, он получил $23,5 млн. Кроме того, значительный доход актеру принес спонсорский контракт с американским производителем спортивной одежды Under Armour.

Второе место в списке занимает канадец Райан Рейнольдс, заработавший за календарный год $71,5 млн. Согласно изданию, это стало возможным благодаря съемкам в уже упомянутом сериале "Красное уведомление" и в фильме "Призрачная шестерка" (6 Underground, 2019 год), вышедшем в прокат в декабре 2019 года.

Замыкает первую "тройку" американец Марк Уолберг, который сыграл в картине "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020 год), а также выступил в качестве продюсера документального мини-сериала "МакМиллионы" (McMillions, 2020 год).

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют Бен Аффлек ($55 млн), Вин Дизель ($54 млн), звезда Болливуда Акшай Кумар ($48,5 млн) и создатель бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн). Последние места в первой "десятке" перечня достались Уиллу Смиту ($44,5 млн), Адаму Сэндлеру ($41 млн) и Джеки Чану ($40 млн).

Forbes учитывал заработки звезд за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года до уплаты налогов.