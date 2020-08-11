Минфин 12 августа проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 12 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 г. Об этом говорится в материалах министерства.

Аукцион будет проведен в объеме остатков, доступных для размещения.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.