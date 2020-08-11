Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

АНКАРА, 11 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на перевозку ручной клади во время авиаперелетов в республику. Об этом говорится в циркуляре турецкого ведомства, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками", - подчеркивается в документе.

В Главной дирекции гражданской авиации Турции утверждают, что данные ограничения были введены для того, чтобы "пассажиры могли поддерживать социальное расстояние во время посадки и высадки, а также чтобы бортпроводникам не приходилось касаться багажа".

Между тем в конце мая основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines, объявив о начале внутреннего авиасообщения с 4 июня, заявил, что пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа разрешено возобновить его с тремя государствами - Великобританией, Танзанией и Турцией (рейсы в Стамбул и Анкару). В понедельник, 10 августа, Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции Антальей, Бодрумом и Даламаном. С 15 августа возобновятся рейсы между РФ и Швейцарией.