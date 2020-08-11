СМИ: власти Хайнаня будут награждать организаторов важных форумов премиями до $1 млн

ХАЙКОУ, 11 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань будут награждать организаторов проводимых на острове крупных выставок и форумов премиями в размере до 7 млн юаней (около $1 млн). Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, на днях администрация региона утвердила новую стратегию, нацеленную на расширение и укрепление внешних контактов Хайнаня. Официально эта правительственная программа начнет действовать с 1 сентября. "Таким образом мы сможем вдохнуть новые силы в выставочную индустрию, - объяснил представитель местной компании, специализирующейся на организации масштабных мероприятий. - Нам необходимо увеличивать количество проектов национального и глобального уровня".

Как проинформировала администрация курорта Санья на южном побережье Хайнаня, город планирует воспользоваться благоприятной возможностью и организовать у себя гораздо больше престижных международных мероприятий. Одна из ключевых задач - "активизировать развитие отраслей, связанных с новейшими технологиями, проектами в области сетевого пространства, с финансовой сферой, медициной и здравоохранением".

"Будет наблюдаться более тесное межотраслевое сотрудничество, появятся новые шансы для использования имеющихся преимуществ. Одновременно повысится качество проводимых на Хайнане мероприятий, увеличатся их масштабы, - объяснил представитель муниципального управления коммерции. - Кроме того, все это будет сопровождаться продвижением торговых марок, интернационализацией".

Согласно статистике, в 2019 году в Санья было проведено более 8,7 тыс. всевозможных выставок, форумов и конференций - на 3% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. В 75 из упомянутых мероприятий приняли участие более 1 тыс. человек, а в одном - свыше 10 тыс. По этому показателю город занимает первое место на Хайнане, и как ожидается, в будущем его статус населенного пункта, где периодически проводятся престижные масштабные мероприятия, будет постоянно повышаться.