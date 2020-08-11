Профицит ликвидности банков РФ в июле вырос почти в 1,8 раза

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Профицит ликвидности российских банков, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июле вырос примерно на 75% к июню и достиг 2,1 трлн рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

"В июле структурный профицит ликвидности увеличился до 2,1 трлн рублей (+0,9 трлн рублей)", - отмечает регулятор.

В основном это связано с перераспределением кредитными организациями средств между корреспондентскими и депозитными счетами в ЦБ в рамках выполнения ими усреднения обязательных резервов, поясняется в комментарии. Влияние факторов формирования ликвидности при этом было близким к нейтральному.