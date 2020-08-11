Индексы в Нью-Йорке меняются разнонаправленно на ожиданиях мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник менялись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 281,53 пункта (+1,01%), до отметки 28 072,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,47 пункта (+0,49%), до отметки 3 376,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 26,28 пункта (-0,24%), до уровня 10 941,68 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $42,58 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 3,92% - до $1 959,00 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, на настроения участников рынка повлияли признаки того, что президент США Дональд Трамп и демократы в Конгрессе готовы возобновить переговоры по крупному пакету мер по стимулированию экономики. "Меры по стимулированию американской экономики совершенно необходимы для того, чтобы поддерживать позитивные тенденции на рынке, - привела газета мнение руководителя департамента исследований рынка компании Intermediate Capital Group Николаса Брукса. - Участники рынка исходят из того, что Конгресс в конце концов примет пакет мер, однако пока обе стороны лишь повышают ставки в игре. Если компромисс не будет достигнут в скором времени, то можно ожидать коррекции на рынке".