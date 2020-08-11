Минкомсвязь запустила программу льготного кредитования цифровой трансформации компаний

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ запустила программу льготного кредитования компаний на реализацию задач по цифровой трансформации, а также льготного факторинга для разработчиков программного обеспечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании. Основное условие для получения кредита - средства должны быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредитная ставка составит от 1% до 5% при общей сумме на проект до 5 млрд руб. и до 10 млрд руб. на программы, включающие несколько проектов", - отметили в ведомстве.

При этом банки - участники программы, отбор которых сейчас проводит Минкомсвязь, получат от государства субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов.

"Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом. При разработке мер поддержки внедрения цифровых решений мы привлекали представителей банковского сектора и компаний, чтобы получить максимально простой и удобный для обеих сторон механизм кредитования", - пояснил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Механизм льготного кредитования через уполномоченные банки разработан Минкомсвязью РФ и запущен в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Информация об уполномоченных банках будет размещена на официальном сайте Минкомсвязи России по результатам заключения соглашений с банками о предоставлении субсидии. Проект по господдержке программ цифровой трансформации компаний продлится до 2024 года включительно.