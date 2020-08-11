На закладку суперинтенсивных садов на Ставрополье выделили 80 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Гранты на закладку садов суперинтенсивного типа в Ставропольском крае получат 150 человек. На закладку садов выделят 80 млн рублей, сообщает во вторник управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"На Ставрополье на закладку суперинтенсивных садов выделили 80 млн рублей господдержки. Конкурсные отборы на получение грантов на закладку садов суперинтенсивного типа прошли 150 человек. Из них 123 заключили договоры с подрядчиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году сады заложены на 37 участках. Еще на 58 ведутся подготовительные работы, на 22 участках - доставка материалов, на трех - монтаж шпалерной сетки и капельного орошения.

По данным управления, с 2018 года по инициативе губернатора Владимира Владимирова на Ставрополье реализуется эксперимент, направленный на развитие интенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах. Гранты на закладку садов выдаются из регионального бюджета. Их размер составляет 400 тыс. рублей при собственных затратах граждан в размере 21 тыс. рублей.

Сообщается, что на реализацию программы в 2018-2019 годах было направлено 160 млн рублей, в 2020 году - 80 млн рублей. Благодаря такой форме господдержки в крае заложено 43,7 га суперинтенсивных садов в 437 личных подсобных хозяйствах.