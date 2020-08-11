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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

Сейчас представители компании и Росприроднадзор урегулируют вопрос о выплате компенсации за нанесение ущерба окружающей среде
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Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Норникель" заложил финансовый резерв в размере 149 млрд рублей, который учитывает выплату ущерба, нанесенного окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом в ходе телеконференции сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев.

"Начисление резерва в размере 149 млрд рублей сейчас включает иски за нанесение ущерба окружающей среде, которые были поданы государственными учреждениями на 148 млрд рублей, плюс затраты на устранение последствий аварии", - сказал он.

Малышев также добавил, что "Норникель" и Росприроднадзор, который и оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей, в конце июля создали рабочую группу, она должна урегулировать вопрос о компенсации.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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