"Русолово" получило право пользования недрами на севере Чукотки

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Горнодобывающая компания "Русолово" стала победителем аукциона на право пользования недрами одного из крупнейших в России оловянных месторождений в Чаунском районе Чукотского автономного округа, предложив за него почти 686,2 млн рублей в виде разового платежа. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию РФ (Роснедра).

В Роснедрах прошел аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи оловянных, вольфрамовых, цинковых, медных руд, золота и серебра из коренных (рудных) месторождений, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке недр Пыркакайские штокверки в Чаунском районе Чукотского автономного округа.

"По результатам рассмотрения поступивших заявок к участию в аукционе были допущены два заявителя: общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей "Поиск" и публичное акционерное общество "Русолово". Решением аукционной комиссии ПАО "Русолово" признано победителем аукциона. Компания заявила готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в размере 686 177 712 рублей", - сказано в сообщении.

В 2008 году Штокверковые месторождения Пыркакайского оловоносного узла были предоставлены в пользование. В 2016 году право пользования было досрочно прекращено по причине нарушения пользователем недр существенных условий лицензии.

Вовлечение в эксплуатацию Штокверковых месторождений Пыркакайского оловоносного узла будет способствовать поддержанию стабильной социально-экономической ситуации в Чукотском автономном округе, а также дальнейшему экономическому развитию Арктического региона в целом, добавили в Роснедрах.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в ближайшее время новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По мнению главы государства, она должна объединить мероприятия национальных проектов, государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, а также программы развития арктических регионов и городов.