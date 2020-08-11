"Аэрофлот" в июле стал третьей авиакомпанией в РФ по объему пассажирских перевозок

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей новейшей истории спустилась на третье место в России по объему пассажирских перевозок. Это следует из сообщения Росавиации.

Крупнейшей российской авиакомпанией четвертый месяц подряд остается S7, второе место заняла "Победа".

При этом весь рынок авиаперевозок продолжил общее снижение по сравнению с 2019 годом. Как следует из данных Росавиации, авиакомпании в июле перевезли 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем в прошлом июле. S7 сократила перевозки на 10,2% до 1,34 млн пассажиров. "Победа" стала единственным перевозчиком из топ-5 авиакомпаний, который нарастил перевозки: рост составил 1,6%, до 1,04 млн пассажиров. "Аэрофлот" в свою очередь сократил перевозки на 72%, до 1,03 млн пассажиров.

Авиакомпания "Россия" в июле обслужила 776 тыс. пассажиров (почти в два раза меньше, чем год назад), "Уральские авиалинии" - 662 тыс., сокращение на 41,8%.

Всего за январь - июль 2020 года авиакомпании перевезли 34,54 млн пассажиров (- 52%), добавили в Росавиации.