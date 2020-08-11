"Росагролизинг" намерен поставлять технику для машинно-тракторной компании под Смоленском

ТАСС, 11 августа. Госкомпания "Росагролизинг" планирует участвовать в поставках техники по лизинговой программе для машинно-тракторной компании (МТК), которая создается в Смоленской области и будет оказывать услуги местным сельхозорганизациям по обработке земель. Об этом сообщил во вторник гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов на встрече в Москве с губернатором Алексеем Островским.

"Наша компания уделяет особое внимание созданию машинно-тракторных компаний в регионах России, в первую очередь, если руководство области готово субсидировать затраты местных сельхозпроизводителей на приобретение техники в лизинг. "Росагролизинг" разработал специальную программу, ориентированную именно на МТК. При поддержке администрации региона мы сможем реализовать ее в Смоленской области", - приводит пресс-служба областной администрации слова Косова.

По информации пресс-службы, создание МТК началось в 2019 году, ее отделения будут располагаться в Ярцевском, Рославльском и Вяземском районах. Предполагается закупка порядка 80 единиц современной техники - тракторов, зерноуборочных комбайнов, оборудования для внесения удобрений и веществ, понижающих кислотность почв. Сейчас в наличии есть только 20.

"В перспективе инвестор намерен выполнять весь цикл агротехнических мероприятий, но для этого, разумеется, им необходимо существенно увеличить парк техники. Со своей стороны администрация Смоленской области готова, начиная со следующего года, предоставлять субсидию на возмещение лизинговых платежей в размере от 20% до 70% в зависимости от вида приобретаемого оборудования", - сказал Островский.

Обеспечение МТК техникой в полном объеме позволит компании круглогодично оказывать услуги местным аграриям по вспашке, культивации, боронованию, уходу за посевами и уборке урожая.

На встрече, по данным пресс-службы, также обсуждался вопрос участия Вяземского машиностроительного завода в поставках льноуборочной техники, которую могли бы приобретать российские сельхозпредприятия по программам "Росагролизинга". "В рамках одного субъекта крайне сложно обеспечить минимальный производственный заказ. Учитывая это, предлагаем "Росагролизингу" ежегодно формировать заявки на выпуск специализированной льноуборочной техники на российских заводах для последующей поставки льноводам. Вяземский машиностроительный завод готов включиться в эту работу", - отметил губернатор.

Глава "Росагролизнга" сообщил, что поставка льноводческого оборудования является перспективным направлением деятельности, только от аграриев Смоленской области в 2020 году поступило 67 заявок на приобретение такой техники на общую сумму свыше 240 млн рублей. "В ближайшее время наши специалисты свяжутся с руководством завода и изучат вопрос. Считаю, что со временем данную технику можно будет включить в перечень "Росагролизинга", - добавил Косов.