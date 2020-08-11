Застройщики в Подмосковье с 2018 года допустили нецелевое использование 29,4 млрд. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главгосстройнадзор по итогам проверок с 2018 года выявил в Московской области нецелевое использование средств застройщиками почти на 30 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главгосстройнадзор провел 342 внеплановые проверки застройщиков с 2018 года в Московской области, в результате было выявлено нецелевое использование средств на сумму 29,4 млрд рублей", - приводятся в материале слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.

Он добавил, что также совместно с Росфинмониторингом с 2018 года выявлены сомнительные операции на сумму 11 млрд рублей, из них подтверждено 5,1 млрд, возбуждено четыре уголовных дела в отношении застройщиков.

Благодаря проделанной работе удалось вернуть более 24 млрд рублей в строительство.