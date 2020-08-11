Около 50 кредитов по льготной сельской ипотеке выдано в КБР с начала года

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии с начала года оформили 46 ипотечных кредитов по льготной ставке в рамках Госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"По данным Кабардино-Балкарского регионального филиала АО "Россельхозбанк", в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в республике за январь-июль 2020 года выдано 46 ипотечных кредитов по льготной процентной ставке на сумму порядка 102 млн рублей", - говорится в сообщении.

По программе "Сельская ипотека" годовая процентная ставка не превышает 3%. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Срок, на который предоставляется льготный ипотечный кредит, составляет до 25 лет, а сумма кредита достигает трех млн рублей.

Льготная ипотека стартовала в России в январе 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником "Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы — до 31 декабря 2024 года, но только один раз.