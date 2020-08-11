Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $41,42 за баррель

ТАСС, 11 августа. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 2,3%, до $41,42 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке $49,53 за баррель.

Минэнерго США также снизило прогноз по суточной добыче нефти в США в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%) и повысило на 2021 г. - до 11,14 млн баррелей (+1,2%).

Переизбыток нефти

Переизбыток предложения нефти в мире в 2020 году составит 1,08 млн баррелей в сутки, следует из отчета.

Глобальное предложение нефти в текущем году, по оценкам EIA, прогнозируется на уровне 94,22 млн баррелей в сутки при спросе в 93,14 млн баррелей.

Но уже в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит в 0,79 млн баррелей в сутки (предложение составит 99,37 млн баррелей в сутки при спросе в 100,16 млн баррелей), считают в Минэнерго США.