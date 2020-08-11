Ростех поставил Россетям оборудование для системы "умного" учета электроэнергии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" поставил группе "Россети" оборудование для создания автоматизированной системы интеллектуального учета потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Ростехе".

"Россети Центр и Приволжье" в 2019 году получили более 75 тыс. приборов на общую сумму 982 млн рублей. НПП "Сигнал" по итогам конкурса на комплексную поставку устройств передало в регионы 6844 шкафа учета, 40 тыс. приборов учета и 30 тыс. трансформаторов тока. Устройства установлены, в частности, в Белгородской, Брянской, Костромской, Курской, Нижегородской и Ярославской областях", - говорится в сообщении.

Приборы обеспечивают "умный" учет электроэнергии, позволяют контролировать работу сетей в удаленном режиме и предупреждать нештатные ситуации.

Также первая партия продукции поставлена для "Россетей" на Урал, в планах - Северо-Запад и Сибирь.

Система, построенная на базе продуктов концерна, решает широкий спектр задач коммерческого и технического учета электроэнергии и других ресурсов, телемеханики и диспетчеризации для объектов энергетики, промышленности и ЖКХ, пояснили в "Ростехе".

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.