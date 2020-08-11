Urals подешевела в Европе после скидок Саудовской Аравии на свою нефть

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спотовая цена на российскую экспортную нефть Urals в Европе в начале августа превысила $45 за баррель вслед за ростом котировок Brent, однако снова опустилась после того, как Саудовская Аравия снизила цены для европейских покупателей.

Как сообщили ТАСС в агентстве S&P Global Platts, цена Urals в Средиземноморье (CIF Аугуста) 5 августа достигла $45,9 за баррель, однако уже 6 августа начала снижаться и к концу недели опустилась до $44,1 за баррель. Размер премии к североморскому эталону Brent также снизился - с $0,6 за баррель до $0,2 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Роттердам) цена Urals превысила $45 за баррель также 5 августа, затем снижалась. В этом регионе российская нефть торгуется со скидкой к Brent уже с конца июля.

"Спрос на российскую нефть увеличился на фоне снижения цен. Однако медвежье давление на Urals усилилось, после того, как Saudi Aramco 6 августа опустила цены на сентябрьские поставки в регион Северо-Запада Европы и Средиземноморья более чем на $2 за баррель. Конкурентная цена на ближневосточное сырье и рост отгрузок российской нефти во второй половине этого месяца будут влиять на спотовые цены Urals в ближайшие дни", - прокомментировал управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон. Давление на цену также будет оказывать смягчение ограничений в ОПЕК+ с августа.