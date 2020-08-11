В МЭР заявили, что эпидситуация остается фактором риска при восстановлении экономики РФ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дальнейшее восстановление российской экономики будет постепенным, эпидемиологическая ситуация, как и прежде, остается фактором риска. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, слова которой приводит пресс-служба.

"По нашим оценкам, уже в июне по мере снятия ограничений наблюдалось улучшение экономических показателей. В то же время дальнейшее восстановление экономики будет происходить достаточно постепенно. Как и раньше, ключевым фактором риска остается эпидемиологическая ситуация", - сказала Крючкова.

По ее словам, принятые властями меры поддержки экономики позволили отчасти компенсировать падение ВВП во втором квартале.

Росстат во вторник предварительно оценил спад ВВП России во II квартале на уровне 8,5%, что оказалось лучше оценки Минэкономразвития, которая составляла 9,6%.

"Отчетные данные Росстата о динамике ВВП России во втором квартале 2020 года оказались лучше как предварительных оценок Минэкономразвития, так и рыночных консенсус-прогнозов", - сказала Крючкова.

Вклад в спад ВВП

По словам замглавы Минэкономразвития, как и ожидалось, основной вклад в падение ВВП во втором квартале внесли так называемые базовые отрасли, в первую очередь - оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, транспортная отрасль. "Наряду с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, сдерживающее влияние на производственную активность во втором квартале оказывали обязательства по снижению добычи нефти, принятые Россией в рамках сделки ОПЕК+", - сказала Крючкова.

"В то же время снижение экономической активности в сфере услуг, вызванное реализацией карантинных мер, оказалось менее существенным, чем предполагалось", - добавила она. Крючкова уточнила, что полная картина ситуации в сфере услуг за второй квартал будет доступна после публикации Росстатом данных о структуре ВВП по видам экономической деятельности в начале сентября. "Но уже сейчас можно говорить о том, что адаптация бизнеса и населения к введенным ограничениям, а также реализованный комплекс мер поддержки экономики позволили отчасти компенсировать спад в отраслях, находившихся под ограничениями (таких как платные услуги населению, общественное питание, гостинично-туристская сфера)", - подчеркнула замглавы Минэкономразвития.