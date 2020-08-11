Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 1,51-2,21%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал уверенный рост. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,51%, до 3005,63 пункта, а РТС - на 2,21%, до 1296,01 пункта.

Доллар к рублю на 19:01 мск снизился на 0,58%, до 73,045 рубля, евро - на 0,36%, до 85,96 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня продемонстрировал рост на 0,59%, преодолев ценовой рубеж в $45. Западные биржи также провели день в заметном плюсе.

"Подъему риск-аппетитов способствуют ожидания в ближайшее время достижения консенсуса по новому масштабному пакету стимулов в США. Кроме того, августовский индекс экономических настроений ZEW в Германии вышел значительно сильнее ожиданий (71,5 пункта при прогнозе 58,0 п.). Сообщения о появлении эффективной вакцины против коронавируса также поддержали оптимистичный настрой инвесторов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Помимо прочего, статистика по инфляции США за июль продемонстрировала помесячную дефляцию и способствовала активизации покупок на фоне снижения краткосрочных опасений инвесторов, связанных с рисками относительно быстрого формирования "перегрева" в экономике США по аналогии с ситуацией второй половины 2018 года, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Вместе с тем, текущий повышательный импульс пока не представляется устойчивым, добавил эксперт. "Число заболевших COVID-19 в мире превысило 20 млн, а опасения срыва торговой сделки между США и КНР по-прежнему сохраняются. В такой ситуации даже небольшого негатива достаточно для частичной фиксации прибыли инвесторами", - пояснил он.

Сегодня, после продления Банком России регуляторных послаблений, акции финансового сектора демонстрируют положительную динамику на рынке РФ. "Кроме того, снижение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам будет способствовать ускорению розничного кредитования. Мы более оптимистично смотрим на финансовый сектор во втором полугодии, учитывая восстановление кредитования и снижение объемов резервирования", - рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

В лидерах роста сегодня акции АФК "Система" (+6,5%), которые демонстрируют позитивную динамику после новостей о запуске единственного в России производства вакцины от коронавируса компанией "Биннофарм" (входит в Группу компаний "Алиум", 26% которой принадлежит АФК "Система"), добавил Потапов.

Биржевые "тяжеловесы" тоже в форме. "В хорошем плюсе во вторник акции Сбербанка (+3,81%) - они ушли к мартовским максимумам около 323 рубля и поднимаются выше. Цель на 325 рублей, где может случиться консолидация. Акции "Газпрома" (+2,1%) не испугались новостей о вероятности полной остановки строительства "Северного потока - 2", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на среду

Завтра будет опубликован большой блок макростатистики Великобритании, также станут известны объемы промышленного производства в ЕС в июне, данные об инфляции в США за июль и недельные изменения запасов нефти в США, рассказал Александр Бахтин. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в середине недели сформируется в пределах 2970-3020 пунктов, курс рубля к доллару - 72,5-73,5 рубля.

Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2970-3030 пунктов, а также 72,5-73,25 рубля и 85,3-86,4 рубля соответственно.